Da sich über den Fußball-Kreispokal Rhein-Mittelhaardt aufgrund des vorzeitigen Saisonabbruchs 2019/2020 keine Mannschaft der A- bis C-Klasse für den kommenden Wettbewerb um den Fußball-Verbandspokal Südwest qualifizieren konnte, nehmen an diesem aus der Region nur Landesligist SV Geinsheim und die beiden Bezirksligisten 1. FC 08 und VfB Haßloch teil.

Der 1. FC 08 Haßloch muss zunächst in einer Qualifikationsrunde antreten und gastiert am Sonntag, 16. August, 16 Uhr, beim SV Rot-Weiß Seebach. Der hat in der vergangenen Saison als Meister der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt den Wiederaufstieg in die Bezirksliga Vorderpfalz geschafft. Der Sieger dieser Partie trifft in der ersten Verbandspokal-Runde am Freitag, 19. August, 19 Uhr, zu Hause auf den SV Geinsheim. Dem VfB Haßloch bleibt wie den Geinsheimern die Qualifikation erspart. Die Mannschaft des neuen VfB-Trainers Sebastian Schultz bestreitet ihre Erstrundenbegegnung beim FV Freinsheim, dem Meister der A-Klasse Rhein-Pfalz, dem wie Seebach und dem Lokalrivalen SV Weisenheim am Sand die Rückkehr in die Bezirksliga gelang. Auch das Spiel in Freinsheim ist am 19. August, 19 Uhr.