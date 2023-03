Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Florian Schwertl am Sonntag in der Pause der Begegnung des letzten Spieltags der Aufstiegsrunde Nord/West der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt vom TuS Maikammer beim TuS Wachenheim eingewechselt wurde, lag seine Mannschaft mit 0:2 zurück. Wegen einer Roten Karte für Ramon Schreieck spielte sein Team ab der 36. Minute in Unterzahl. Der direkte Aufstieg lag in weiter Ferne. Schwertl gelang jedoch in der letzten Minute der 2:2-Ausgleich.

Mit dem Ausgleich erzwang Florian Schwertl ein Entscheidungsspiel gegen den TuS Niederkirchen.

Herr Schwertl, wie konnte es dazu kommen, dass Maikammer nach einer bisher sehr gut verlaufen Saison so schlecht begann?

Vermutlich