Nachdem der Südwestdeutsche Fußballverband beschlossen hat, dass die neue Saison Anfang September beginnen soll, veröffentlicht er jetzt die Ligeneinteilung. Dabei kommt es zu der einen oder anderen Neuerung für die Teams aus der Region.

Der Südwestdeutsche Fußballverband und der Fußballkreis Rhein-Mittelhaardt haben inzwischen die Einteilung der neuen Spielklassen des Aktivenbereichs bekanntgegeben. Die Mannschaften der Verbandsliga Südwest, der Landesliga Ost, der Bezirksliga Vorderpfalz und der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt sind in zwei Klassen, die der B- und C-Klasse in drei aufgeteilt worden. Offen ist noch die Auf- und Abstiegsregelung.

Der SV Geinsheim gehört neun Teams umfassenden neuen Südstaffel der Landesliga Ost an und trifft dabei ausschließlich auf Pfälzer Gegner, darunter auch die beiden attraktiven Aufsteiger SV Südwest Ludwigshafen und FSV Schifferstadt.

Haßlocher Duo gegen Südpfälzer

Für die beiden Bezirksligisten 1. FC 08 und VfB Haßloch stehen zumindest für ein Jahr außer den Derbys und den Duellen mit Aufsteiger FC Speyer 09 II ausschließlich Begegnungen mit Vereinen aus der Südpfalz auf dem Programm, denn sieben der zehn Mannschaften der Staffel Süd der Bezirksliga Vorderpfalz kommen aus den Landkreisen Germersheim und Südliche Weinstraße.

Lediglich jeweils acht Teams gehören den Staffeln West und Ost der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt an. Dies ergibt sich daraus, dass der TSV Königsbach freiwillig in die B- und die SV 1920 Edenkoben in die C-Klasse abstieg. Die Staffel Ost setzt sich ausschließlich aus Mannschaften aus dem Raum Speyer zusammen, der Staffel West gehören die TSG Deidesheim, die beiden Neustadter Aufsteiger SG Mußbach und TuS Diedesfeld sowie die Südpfälzer Vertreter der SV Altdorf-Böbingen, SV Gommersheim, SV Weingarten und SG Edesheim/Roschbach/Hainfeld und der VfB Iggelheim an.

Drei Staffeln in unteren Klassen

Bei der Neugliederung der B-Klasse Rhein-Mittelhaardt lautete das Motto „Aus zwei mach drei“. In der Staffel 1 treten mit dem TSV Königsbach, TuS Niederkirchen und der TSG Deidesheim II drei Teams aus unserer Region an und haben es dabei unter anderem mit den fünf Mannschaften aus dem Raum Bad Dürkheim zu tun. Der VfL Neustadt, die SG Neidenfels/Lambrecht, die SG Elmstein/Iggelbach, der FC 23 Hambach, die TuS Lachen-Speyerdorf und der TuS Maikammer gehören zusammen mit den Zweiten Garnituren des SV Geinsheim, des 1. FC 08 und des VfB Haßloch sowie Palatia Böhl und dem FV Hanhofen der Staffel 2 an. Ebenfalls elf Vereine beinhaltet die Staffel 3, in welcher die Mannschaften aus dem Raum Speyer unter sich sind.

Ebenfalls auf drei Staffeln verteilt sind die C-Klassen-Vertreter aus unserer Region. Der VfL Duttweiler, die SG Mußbach II und TuS Diedesfeld II spielen in der Staffel 1, der auch die freiwillig aus der A-Klasse abgestiegene SV 1920 Edenkoben angehört. In der Staffel 2 tritt als einziges Team aus dem früheren Kreis Neustadt der FV 1921 Haßloch an. Staffel 3 gehören mit dem SV Schöntal und dem SV 1911 Bad Dürkheim zwei Vereine an, die in der vergangenen Saison über keine aktiven Mannschaften verfügten. Die Bad Dürkheimer planen mit dem aus Neustadt stammenden Trainer Roberto Benkler einen Neuaufbau. Hinzu kommen aus der Region der TuS St. Martin, der ASV Esthal, die SG Kirrweiler/Venningen, TuS Niederkirchen II, der FC 23 Hambach II, die SG Neidenfels/Lambrecht II und die TSG Deidesheim II sowie TuS Gronau.