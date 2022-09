Der TSV Königsbach hat in diesem Jahr die alleinige Vormachtstellung im regionalen Junioren-Fußball übernommen.

Mit dem Abstieg der D-Junioren des 1. FC 08 Haßloch in die Kreisliga Rhein-Mittelhaardt ist der TSV in der Saison 2022/2023 als einziger Verein aus dem Raum Neustadt mit den A- bis D-Junioren mindestens in der Landesliga Vorderpfalz vertreten. Die Königsbacher B-Junioren sind erstmals in die Verbandsliga Südwest aufgestiegen und starten am Samstag, 15 Uhr, mit einem Heimspiel gegen den FK Pirmasens in die Runde.

„Der Klassenverbleib wäre für uns ein Riesenerfolg, denn meine Mannschaft setzt sich überwiegend aus Spielern des jungen Jahrgangs zusammen. Zudem haben wir eine schwere Gruppe erwischt“, sagt TSV-Trainer Marcel Schöneberger vor der neuen Herausforderung. Als einzige Spielklasse ist die B-Junioren-Verbandsliga in zwei Gruppen aufgeteilt worden. Die Königsbacher haben es in der Gruppe B dabei außer mit dem FK Pirmasens noch mit weiteren namhaften Gegner wie dem 1. FC Kaiserslautern II, FC Speyer 09, Ludwigshafener SC und SV Phönix Schifferstadt zu tun. „Neben dem Ziel, den Klassenverbleib zu schaffen, steht bei uns auch die fußballerische Weiterentwicklung aller Spieler im Fokus“, ergänzt Schöneberger.

Derbys in Landesliga

Die A-Junioren des TSV Königsbach und der JSG 1. FC 08/Haßloch sind in der Aufstiegsrunde der Landesliga Vorderpfalz gescheitert. Beide Mannschaften gehen mit neuen Trainern in diese Saison: Bei den Haßlochern ist dies Martin Steinsdörfer, der zuletzt beim TuS Altrip war. Bei den Königsbachern ist es das bisherige Trainergespann der B-Junioren, Marco Stoll und Thomas Stoner. Stoll: „Der Kader, mit dem wir in die B-Junioren-Verbandsliga aufgestiegen sind, ist zusammengeblieben. Obwohl sich dieser aus überwiegend jüngeren Spielern zusammensetzt, streben wir einen der ersten sechs Tabellenplätze an.“ Die Vorbereitungszeit sei allerdings unbefriedigend verlaufen, da einige Akteure in den Urlaub gefahren seien. „Ob wir erfolgreich sein werden, wird davon abhängen, ob wir an allen Spieltagen komplett sind“, fügt er hinzu. Sein Sohn Tim Stoll, der schon die Rolle eines Führungsspielers innehabe, werde aufgrund einer Meniskusoperation zunächst fehlen.

Auf Aufstieg verzichtet

Auch in der C-Junioren-Landesliga Vorderpfalz wird es weiterhin Derbys zwischen der JSG 1. FC 08/VfB Haßloch und dem TSV Königsbach geben. Die Haßlocher wurden mit Trainer Max Barthel, der inzwischen beim FC Speyer ist, in der vergangenen Saison Landesligameister, verzichteten aber auf das Aufstiegsrecht. Der Tabellenzweite VfR Frankenthal ist dafür in die C-Junioren-Verbandsliga Südwest nachgerückt. „Wir hatten in der C-Junioren-Verbandsliga eine wahnsinnig gute Mannschaft“, sagt 08-Jugendleiter Torsten Quell. Das Problem sei aber, dass aus diesem Team nun viele Spieler altersbedingt zu den B-Junioren gewechselt seien. Viele Nachwuchsspieler seien von den D- zu den nun sehr jungen C-Junioren gekommen. Quell: „Die Qualität hat aus unserer Sicht nicht für die Verbandsliga gereicht.“ Auch bei Sichtungen hätten sie keine verbandsligatauglichen Spieler gefunden.

Ähnlich sei es im Bereich der D-Junioren, ergänzt Quell. „Wir hatten leider nur eine E-Jugend-Mannschaft, und aus der sind nur zwei Spieler hoch in die D-Jugend. Wir hätten die D-Jugend gerne in der Landesliga behalten.“

Ziel Ligaverbleib

Königsbachs C-Junioren-Coach Marvin Gutzler fällt eine Prognose für den Saisonverlauf schwer: „Meine Mannschaft muss sich erst einmal zusammenfinden. Die Spieler, die von den C-Junioren zu uns aufrückten, müssen sich auch erst einmal umstellen, da sie bisher noch nie auf einem Großfeld gespielt haben. Mehr als den Klassenverbleib erwarte ich deshalb zunächst einmal nicht.“ Auch Marc Schäfer, Trainer der Königsbacher D-Junioren, peilt lediglich den Klassenverbleib an. „Der Unterschied von den E- zu den D-Junioren ist enorm. Auch wir haben ein Team, das sich aus Spielern des jüngeren Jahrgangs zusammensetzt“, sagt er. Fußballerisch hätten alle seiner Schützlinge zwar viel Potenzial, aber die Entwicklung benötige einfach Zeit.