Der in Neustadt lebende Dennis Will bleibt auch in der nächsten Saison Trainer bei Oberliga-Aufsteiger FC Speyer 09. Das hat der Verein jetzt mitgeteilt. Mit Will verlängerte das gesamte Trainerteam.

FC-Sportvorstand Matthias Richter und die sportliche Leitung um Jan Kamuf sowie Eleftherios Konstantakis seien sich in der Sache schnell einig gewesen, informiert der Verein in einer Pressemitteilung. Nach einem wirklich guten Start in die Saison sei der FC Speyer 09 von der Leistung der Mannschaft und dem Trainerteam sehr angetan. Derzeit hat das Team noch alle Chancen auf den Einzug in die Aufstiegsrunde. „Es war schnell zu erkennen, dass sich die Mannschaft von Spiel zu Spiel weiterentwickelt und die Spielphilosophie der Trainer immer besser umsetzen konnte“, teilt der Verein weiter mit.

Früher in Haßloch und Geinsheim

Dennis Will: „Wir, meine Co-Trainer, Benjamin Glump, Steffen Jäger und ich, sind noch nicht fertig mit unserer Arbeit. Acht Spiele reichen noch nicht aus, um ein vernünftiges Fazit zu ziehen. Tatsache ist, dass es in der Mannschaft stimmt und das Team sich sehr gut weiterentwickelt hat. Wir wollen sehen, wo die Reise hingeht, und freuen uns über die weitere Zusammenarbeit.“

Will arbeitet als Angestellter des badischen Fußballverbands. Der Coach entstammt der Jugend von Phönix Schifferstadt. Er lief einst für den 1. FC 08 Haßloch in der Verbands- und den SV Geinsheim in der Landesliga auf.