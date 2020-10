Die Fußball-A-Junioren des TSV Königsbach haben am Dienstagabend am Hildenbrandseck im Achtelfinale um den Verbandspokal gegen den Tabellenzweiten der A-Junioren-Bundesliga, FSV Mainz, mit 0:6 (0:4) verloren. Das befürchtete Königsbacher Debakel hat es nicht gegeben, obwohl die Gäste bereits in der sechsten Minute mit 1:0 in Führung gegangen sind. Mainz wurde immer dann gefährlich, wenn die Königsbacher selbst versuchten mitzuspielen. Die beiden TSV-Torleute Julian Deutsch und Mateusz Jelin, die jeweils für 45 Minuten zwischen den Pfosten gestanden haben, haben trotz der sechs Gegentore gute Leistungen gezeigt. Beide vereitelten mit gutem Stellungsspiel weitere Treffer der Mainzer. Die größte Chance des TSV hatte indes Max Stoll, der aber beim Stand von 0:6 mit einem Heber das FSV-Tor verfehlte. Unser Bild zeigt den Königsbacher Offensivspieler Dennis Borst (in Weiß), der sich jedoch gegen die Mainzer Abwehr nicht durchsetzen konnte.