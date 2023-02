Die Oberliga-Handballerinnen der TSG Haßloch treffen am Sonntag, 16 Uhr, im eigenen Sportzentrum auf die SG Ottersheim/Kuhardt/Bellheim/Zeiskam. Im Duell mit dem Tabellennachbarn soll Schnelligkeit der Trumpf sein.

Die zwei Mannschaften aus der Pfalz belegen mit jeweils 14 Zählern die Oberliga-Tabellenplätze sieben und acht. Die Südpfälzerinnnen haben in dieser Saison allerdings bisher ein Punktspiel weniger als die TSG bestritten. Ein Erfolg gegen die Gäste wäre der erste TSG-Sieg in der Rückrunde. Nach der 22:29-Heimniederlage gegen die HSG Ketsch/Friesenheim II verloren die Haßlocherinnen am vergangenen Samstag beim HSV Sobernheim knapp mit 22:24. „Wir haben überhaupt nicht das gebracht, was wir uns vorgestellt hatten. Außer unseren Angriffsspielerinnen Anouk Hagedorn und Flora Schilling hat in unserer Mannschaft niemand die Leistung abgerufen, die wir gewohnt sind“, erklärt TSG-Trainer Marc-Robin Eisel. Die Torhüter- und Abwehrleistung sei ganz ordentlich gewesen, aber aufgrund der schwachen Offensive habe die TSG verdient verloren. „Unser Team war insgesamt gesehen allerdings die bessere Mannschaft“, behauptet der Übungsleiter .

Gegen die SG Ottersheim/Kuhardt/Bellheim/Zeiskam erwartet TSG Übungsleiter Marc-Robin Eisel eine ausgeglichene Begegnung. „Im Training haben wir in dieser Woche den Fokus auf das Tempospiel gelegt, um aus unserer starken Abwehr heraus zu einfachen Toren zu kommen. Wenn uns das gelingt, haben wir sicherlich gute Chancen, das Spiel zu gewinnen“, erklärt der Trainer. Die Begegnung in der Vorrunde hatte die TSG Haßloch in der Rheinberghalle Kuhardt mit 28:25 für sich entschieden.