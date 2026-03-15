Bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag ist eine Seniorin in Haßloch verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 9.45 Uhr in der Forstgasse zu dem Unfall. Eine 30-jährige Autofahrerin wollte demnach rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt in den fließenden Verkehr einfahren und übersah dabei eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 86-jährige Frau mit einem motorisierten Krankenfahrstuhl. Die 86-Jährige wich dem Fahrzeug zunächst nach links aus. Beim anschließenden Gegenlenken stürzte sie mit dem Krankenfahrstuhl auf die Fahrbahn. Dabei erlitt sie laut Polizei eine Platzwunde am Kopf. Sie sei ansprechbar gewesen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei Haßloch.