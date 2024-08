Die Bundespolizei ist auf der Suche nach einer Frau, die von Mann in der Regionalbahn angegangen wurde. Wie die Beamten berichten, trug sich der Vorfall am Dienstag zwischen 16.15 und 16.30 Uhr in der Bahn von Neustadt nach Landau zu. Ein 49-jähriger Deutscher beleidigte und bedrohte demnach während der Fahrt mehrere Reisende und packte eine Frau am Arm und zerrte diese durch den Zug. Die Frau und der Mann verließen in Edenkoben den Zug. Der 49-Jährige wurde durch eine Streife der Polizeiinspektion Edenkoben angetroffen. Die Geschädigte sei aber nicht mehr bei ihm gewesen. Die Geschädigte oder Personen, die Hinweise zur Identität der Frau machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter Telefon 0631 340730 oder der kostenfreien Servicenummer 0800 6888000 zu melden.