In der Nacht auf Samstag haben mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei Edenkoben Weihnachtsbäume gemeldet, die auf der K32 von Maikammer in Richtung St. Martin „unterwegs“ waren. Vermutlich stammten sie von einer Sammelaktion und entwickelten durch den Sturm ein „Eigenleben“, so die Polizei, die die Bäume von der Straße räumte.