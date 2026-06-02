[aktualisiert 02.06.26, 19 Uhr]

Nach der Hitze Ende Mai ist der Start in den Juni in Neustadt von kräftigen Schauern und Gewittern geprägt. Nach Starkregen am Dienstag zwischen 16.30 und 18 Uhr mit wenig Sicht im Verkehr und viel Wasser auf den Straßen ist die Feuerwehr dreimal alarmiert worden, informiert Bernd Kaiser vom Medienteam der Neustadter Feuerwehr. In der Weinstraße in Hambach stand das Wasser 20 Zentimeter hoch in einem Keller, der Löschzug Süd half mit einer Tauchpumpe und einem Wassersauger.

Die Weinbergstraße auf der Hambacher Höhe war wegen eines verstopften Straßenablaufs überschwemmt worden, sodass die Wehr eingreifen musste. Anwohner eines Hauses in der Berliner Straße in Branchweiler hätten zwar die Feuerwehr alarmiert, „konnten sich letztlich aber selbst helfen“, erklärt Kaiser. Die Wehrleute mussten dann aber noch ein viertes Mal ausrücken.

In der Unterkunft für Geflüchtete in der Europastraße hatte jemand „aus unerklärlichen Gründen“ den Handmelder aktiviert und damit Alarm ausgelöst.