Das Haßlocher Jugend- und Kulturhaus Blaubär bietet während der Osterferien wieder ein Ferienprogramm an. Für den Ausflug zur Rietburg am 6. April sind noch Plätze frei. Das Angebot richtet sich an Kinder ab acht Jahren und erstreckt sich von 10 bis 15 Uhr. Treffpunkt ist am Haßlocher Blaubär, um nach Edenkoben zu fahren. Dort geht es mit der Seilbahn hinauf zur Rietburg. Die Kinder und Jugendlichen besichtigen die Burg und das Wildgehege. Auf der Rückfahrt steuern sie die Alla-Hopp-Anlage in Edenkoben an. Die Anlage bietet verschiedene Spielmöglichkeiten und Bewegungsparcours wie zum Beispiel einen Trampolin-Hügel, einen Mikado-Wald, ein Labyrinth, eine Vogelnestschaukel und einen Fitness-Parcours. Die Teilnahme am Ausflug kostet fünf Euro. Eine Anmeldung beim Jugend- und Kulturhaus, Telefon 06324 935-460, E-Mail anmeldung-blaubaer@hassloch.de.