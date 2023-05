Das Team offene Jugendarbeit hat ein buntes Pfingstferienprogramm zusammengestellt, das Spannendes bietet.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen offenen Jugendarbeit haben sich für diese Pfingstferien etwas Besonderes einfallen lassen: Das Ferienprogramm orientiert sich an den Ideen der Kinder und Jugendlichen. Geplant sind daher nun unter anderem eine Segelfreizeit in den Niederlanden, ein Bauernhof-Besuch und ein Tagestrip nach München. Weiter dürfen sich die Kinder und Jugendlichen auf eine Floßbauaktion, sportliche Aktivitäten in einer Trampolinhalle oder einen Fotoworkshop freuen. Diese und weitere Programmpunkte bietet das Team offene Jugendarbeit zunächst den Stammbesuchern der Jugendtreffs und der Jugendsozialarbeit in Neustadt an. Das Ferienprogramm geht vom 27. Mai bis zum 7. Juni. Nicht-Stammgäste können bei Interesse freie Plätze erfragen und erhalten zunächst einen Platz auf der Warteliste, so die Stadt.

Anmeldeformulare sowie Informationen zu sämtlichen Aktionen sind auf der Homepage www.nw4you.de. Auskünfte gibt es zudem direkt im Ferienhitsbüro der Stadtverwaltung: E-Mail ferienhits@neustadt.eu, Telefon 06321 8551624.