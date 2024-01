Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Mittwoch streiken wieder die Lokführer, diesmal ganze sechs Tage am Stück. Nur wenige Fahrgäste tummeln sich am Nachmittag am Neustadter Hauptbahnhof. Was hat sie dazu bewogen, trotz der Einschränkungen Bahn zu fahren – und wie stehen sie zum Arbeitskampf?

Am Mittwoch ist der Auftakt des sechstägigen Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Viele Züge fallen aus, zum Teil werden die Strecken über Neustadt nur