Rund 400 Kinder werden an Christi Himmelfahrt in Haßloch zum Kinderleichtathletik-Sportfest erwartet. Der LC Haßloch musste einigen Teams absagen.

Die Altersklassen U10 und U12 waren „überbucht“. „Wir können das nicht schultern. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl von Helfern und Sprunganlagen. Für Kinder muss die Wartezeit in einem überschaubaren Rahmen sein, wenn sie an den Disziplinen anstehen. Wir haben nicht mit solch einem Ansturm gerechnet“, betont Christoph Sölter.

Bei ihm laufen die Fäden zusammen. Er verteilt die angemeldeten Teams auf Riegen, drei Mannschaften bilden eine Riege und gehen von Disziplin zu Disziplin. In der Kinderleichtathletik geht es nicht mehr um Einzelleistungen, es zählt die Mannschaftsleistung. Dabei wählt der Veranstalter aus einem großen Katalog an Übungen verschiedene Angebote aus. So machen die Kinder der U8 einen Vierkampf mit Biathlon (Ballwurf, 400 Meter laufen), Hoch-Weitsprung, Wurf aus dem Stand sowie eine Hindernissprint-Staffel. Die jungen Sportler der U10 bewältigen einen Fünfkampf, es kommt noch ein Sprint über 40 Meter zu dem U8-Vierkampf. Die U12 nähert sich in ihren Übungen bereits der klassischen Leichtathletik im Jugendbereich. So gibt es hier Weitsprung, Wurf und Sprint sowie eine Staffel. Zum Abschluss der Wettkämpfe absolvieren die U12-Sportler einen „Stadioncross“ über 1500 Meter. Sölter: „Es geht über Hindernisse, durch die Sandgruben, über den Rasen und über die normale Laufbahn. Hier gibt es auch eine Einzelwertung.“

Mit Inklusionssportlern

Er atmet auf, weil er nun, wenige Tage vor dem Wettkampf, die Vorbereitungen abgeschlossen hat und so viele Mannschaften wie möglich im Zeitplan unterbringen konnte. Er werde diesmal zwei Riegen, also sechs Teams, jeweils pausieren lassen. So habe er den Teilnehmerrahmen strecken können, erklärt er.

Teilnehmen werden auch Inklusionssportler, die im LC Haßloch trainieren. Sie laufen außerhalb der normalen Regeln, sind aber bei allen Disziplinen dabei. Sölter: „Das Ziel hier ist, Spaß zu haben, Vertrauen in das eigene Können, Mut, die Herausforderungen anzunehmen. Wir passen die Regeln jeweils den Möglichkeiten des einzelnen Sportlers an. So können wir die Strecken verkürzen oder bestimmte Regeln einfach aufweichen.“

Zeitplan

Start U8: 9.30 Uhr, U10: 11.30 Uhr, U12: 14.30 Uhr. kle