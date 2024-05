Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor der Wahl: In Elmstein wird es am 9. Juni eine Neuauflage des Duells Rene Verdaasdonk – Stefan Herter geben. 2019 trug der Sozialdemokrat Verdaasdonk in der Stichwahl den Sieg gegen den früheren Ortsbürgermeister davon.

Bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren wurden die Elmsteiner bei der Ortsbürgermeisterwahl zweimal zu den Urnen gerufen. Im ersten Wahlgang hatte keiner der drei Bewerber - Rene Verdaasdonk (SPD),