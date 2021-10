Erneut ist in ein Firmengebäude am Bahnhof eingebrochen worden. Erst in der Nacht zum Samstag war dort Bargeld aus den Büroräumen gestohlen worden, ebenso wie aus einem Firmengebäude in Edenkoben. In beiden Fällen hatten die Einbrecher die Fenster beschädigt. Auch im jüngsten Fall wurden die Räume nach Bargeld abgesucht. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese können sich unter der Telefonnummer 06323 9550 bei der Polizei Edenkoben melden.