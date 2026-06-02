Neustadt Energie- und Wasserwirtschaftsverband: Stadtwerke-Chef weiter im Vorstand

Holger Mück
Holger Mück

Holger Mück, Geschäftsführer der Neustadter Stadtwerke und der Stadionbad GmbH, ist erneut in den Vorstand des Landesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz (LDEW) gewählt worden. Mück gehöre diesem seit zehn Jahren an, heißt es in einer Mitteilung. „Zentrale Rahmenbedingungen für die Energie- und Wasserwirtschaft werden derzeit auf europäischer, Bundes- sowie auf Landesebene in Rheinland-Pfalz mit der neuen Koalition politisch neu verhandelt“, erklärt Mück. Der LDEW plane, Vorschläge für eine effiziente Verwaltung zur Vermeidung unnötiger Kosten für die Kunden vorzulegen.

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