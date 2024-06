In Haßloch gibt es jetzt eine Bürgerenergiegenossenschaft. Motto der neuen Ortsgruppe der bürgerINenergie e.G. : „Wir gestalten die Energiewende in der Vorderpfalz“.

Die bürgerINenergie eG ist eine 2023 gegründete Bürgerenergiegenossenschaft mit Sitz in Speyer. Sie plant, baut, verwaltet und finanziert Photovoltaik-, Wind- und Wasserkraftanlagen sowie Ladeinfrastrukturen für Bürger, Vereine, Gewerbe, öffentliche und gemeinnützige Träger sowie die Industrie.

„Wir wollen die Energiewende jetzt auch in Haßloch vorantreiben, erneuerbare Energieprojekte umsetzen und die Bürger an der Energiewende partizipieren lassen“, sagt Uwe Holla, Leiter der Anfang 2024 neu gegründeten Ortsgruppe der bINe in Haßloch. Entstanden ist die Ortsgruppe aus einer Windkraftinitiative von Günter Moses Ende 2023.

Vorstellung am 29. Juni auf dem Wochenmarkt

Am Samstag, 29. Juni, wird sich die Bürgerenergiegenossenschaft bINe während des Wochenmarkts auf dem Rathausplatz von 8 bis 13 Uhr den Haßlocher Bürgern vorstellen. Im Fokus stehen Projekte für Photovoltaik-, Wind- und Wasserkraftanlagen sowie Ladeinfrastruktur und Wärmeversorgung. Neben dem Planen, Bauen, Verwalten und Finanzieren von Energieprojekten geht es den ehrenamtlich tätigen Mitgliedern der Energiegenossenschaft vor allem auch darum, die Bürger der Region auf dem Weg der Energiewende und des Klimaschutzes mitzunehmen, zu informieren und zu aktivieren. Dabei sollen Bürger, Vereine, Gewerbe, öffentliche und gemeinnützige Träger und die Industrie vor Ort auch direkt vom ökonomischen Nutzen der nachhaltigen Energien profitieren.

Auf ihrer Homepage (www.://buergerinenergie.de) nennt die bINe die Geschäftsfelder, auf denen sie zunächst aktiv sein will: Beratung zu Kauf und Anmeldung von Mini-Photovoltaikanlagen (Balkonkraftwerken), Planung, Bau, Finanzierung, Vermarktung und Betrieb von PV-Dach- und Freiflächenanlagen sowie Agri-PV-Projekte. Daneben soll es um die Unterstützung und Beteiligung bei großen erneuerbaren Energieprojekten, zum Beispiel Windrädern und um Informationen rund um das Thema erneuerbare Energien gehen. Aktuell bestehe die bINe aus einem Kernteam von 25 Personen.

Infoveranstaltung zu Balkonkraftwerken

Die bINe wird in Zukunft auch zu spezifischen Themen Informationsveranstaltungen anbieten. Gestartet wird mit dem Thema „Balkonkraftwerke“ am Donnerstag, 11. Juli, um 18.30 Uhr im kleinen Saal der Bürgerstiftung, Alte Brauerei Löwer, Langgasse 66. Im Herbst werden weitere Termine zu den Themen „Windkraftanlagen in Haßloch“ und „Heizungsoptimierung“ folgen.

Um die Energiewende und den Ausbau Erneuerbaren Energien voranzutreiben, haben sich in den vergangenen Jahren in Deutschland zahlreiche Bürgerenergiegenossenschaften (BEG) gegründet. Die BEG verfolgen als Ziel eine dezentrale, konzernunabhängige und ökologische Energiegewinnung und agieren vorwiegend auf kommunaler und regionaler Ebene. Sie eröffnen die Möglichkeit, die Energiewende aktiv mitzugestalten. Sie bieten Anlage- und Investitionsmöglichkeiten in lokale und regionale Energieprojekte. Sie betreiben Anlagen zur Gewinnung von Erneuerbaren Energien (Photovoltaik, Windenergieanlagen), errichten und betreiben Blockheizkraftwerke oder Nahwärmenetze und arbeiten mit Energieversorgern oder Projektträgern zusammen. Die Geschäftsmodelle sind unterschiedlich, zugrunde liegt aber allen die Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft.

Bundesweit über 800 Energiegenossenschaften

Grundsätzlich kann jeder beliebig viele Anteile an der Genossenschaft zu je 100 Euro kaufen. Die Mitglieder stellen somit Kapital bereit, um Projekte zur Umsetzung der Energiewende vor Ort zu finanzieren. Die Genossenschaft ist eine demokratische Rechtsform, in der jedes Mitglied gleichberechtigt eine Stimme hat, und zugleich eine bewährte, erfolgreiche Unternehmensform. Der Gewinn aus den Projekten wird zum Teil an die Anteilseigner ausgezahlt, zum Teil reinvestiert. Die Anteile können jederzeit wieder gekündigt werden. In Deutschland bestehen aktuell über 800 Energiegenossenschaften.

Termin

