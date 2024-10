Der Einbrecher, der am vergangenen Wochenende in mehrere Gewerbebetriebe in Maikammer eingedrungen ist, hat in der Nacht von Montag zu Dienstag erneut zugeschlagen. Davon geht die Polizei in Edenkoben aus. Diese teilte am Dienstag mit, dass der unbekannte Täter die Eingangstür einer Vinothek in Maikammer aufhebelte und an einer Konditorei eine Glasschiebetür einschlug. In beiden Objekten wurde den Angaben zufolge ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Hinweise über verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den jeweiligen Nächten nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 entgegen.