Eine Einbruchserie in Maikammer beschäftigt derzeit die Polizeiinspektion Edenkoben. In der Nacht zum vergangenen Sonntag versuchten unbekannte Täter in vier Fällen, in Gewerberäume einzudringen. Zweimal waren sie erfolgreich.

Betroffen waren ein Malergeschäft in der Marktstraße, ein Eiscafé am Frantzplatz, eine Bäckerei in der Hartmannstraße und eine Tankstelle in der Bahnhofstraße. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in allen vier Fällen um dieselben handelt. Beim Malergeschäft wurde die Eingangstüre aufgehebelt, die Täter erbeuteten Bargeld aus der Kasse. Mit derselben Methode drangen sie ins Eiscafé ein und stahlen einen Geldbeutel mit Bargeld. In die Bäckerei und in die Tankstelle konnten sie allerdings nicht eindringen. Die Polizei prüft, ob Kamera-Aufnahmen von der Tankstelle ausgewertet werden können. Insgesamt wurde rund 750 Euro Bargeld gestohlen. An allen Gebäuden entstanden Sachschäden von rund 3500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06323 9550.