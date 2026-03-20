Unbekannte sind in Haßloch zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in das dortige Pfarrheim eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter gewaltsam über ein Bürofenster Zugang, durchsuchten die Räume und stahlen einen Tresor mit Bargeld. Vermutlich nutzten sie eine zum Pfarrheim gehörende Mülltonne, um den Tresor abzutransportieren. Die Tonne fand die Polizei später auf einem nahen Parkplatz. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.