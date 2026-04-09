Unbekannte sind am späten Abend des Ostersonntags in Haßloch in den Wertstoffhof eingebrochen und haben Werkzeuge gestohlen. Die Täter verschafften sich zwischen 23 und 24 Uhr gewaltsam Zugang zum Gelände, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de melden.