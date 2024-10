Die Polizei hat in der Nacht zum Montag einen 22-jährigen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, mehrere Einbrüche in Maikammer verübt zu haben. Das haben Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Landau am Montag mitgeteilt. Gegen 1 Uhr nachts war einer Streife eine aufgebrochene Tür einer Vinothek in der Marktstraße aufgefallen. In der Nähe des Tatorts wurde der 22-Jährige aus dem Raum Südliche Weinstraße aufgegriffen, der mutmaßliches Diebesgut bei sich trug. Er steht im Verdacht, in derselben Nacht in zwei weitere Geschäfte in Maikammer eingebrochen zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen und am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall. Der 22-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei erstrecken sich auch darauf, ob der Mann für weitere Einbrüche in Maikammer verantwortlich ist. In der Nacht zum 21. Oktober war in vier Fällen versucht worden, in Gewerberäume in Maikammer einzudringen. In einem Malergeschäft und einem Eiscafé war das gelungen und Bargeld gestohlen worden. In der darauffolgenden Nacht war in eine Vinothek und in eine Konditorei eingebrochen worden. Auch hier war Bargeld die Beute.