Click and Meet im Einzelhandel, Maskenpflicht in der Fußgängerzone – die Rahmenbedingungen sind nicht gerade ideal, unter denen am Donnerstag, 8. April, die neue Kultur-Schaufenster-Aktion der Kulturabteilung am Klemmhof an den Start ging. In loser Folge sollen hier Kulturschaffende und -vereine aus Neustadt mit ihren Werken und Aktivitäten ganz berührungslos an der frischen Luft und damit coronakonform präsentiert werden.

Zum Auftakt zeigt bis Anfang Mai die Trachtengruppe Neustadt direkt gegenüber der Sparkasse drei Beispiele ländlicher Festkleidung, wie sie um die Mitte des 19. Jahrhunderts in der Vorderpfalz getragen wurde. Gleich daneben ist der als langjähriges Mitglied des „Fotoforums Neustadt“ bekannte Michael Metzger mit Landschaftsfotografien aus der Pfalz zu entdecken. Direkt neben dem Elwedritschebrunnen werden zudem weitere „Kultur-Menschen“ mit lebensgroßen Portraitfotos vorgestellt: die Sprachwissenschaftlerin und Dichterin Katharina Dück, Mitbegründerin des Literaten-Netzwerks „Textur“, der Maler und Bildhauer Wolfgang Friedrich, Initiator des „Arte Casimir Sozialfonds’“, und das junge, preisgekrönte Hip-Hop-Tanzduo Destiny Alozie und Lea Lechner. Weitere Infos zu allen sind vor Ort über QR-Codes abrufbar. Ebenfalls abgebildet ist Lucca Ißle, die noch bis August ein freiwilliges soziales Jahr in der Kulturabteilung absolviert und auch die meisten der Foto-Portraits organisiert und aufgenommen hat.