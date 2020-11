Ein Ehepaar, das am Samstag gegen 17 Uhr mit dem Auto in Maikammer unterwegs war, meldete der Polizei Edenkoben, vor ihnen fahre ein Auto in auffälligen Schlangenlinien, und der mutmaßlich betrunkene Fahrer bremse immer wieder grundlos ab. Sie fuhren dem Mann hinterher, bis eine Polizeistreife diesen kontrollieren konnte. Der Verdacht des Ehepaars bestätigte sich: Ein Alkoholtest bei dem 51-jährigen Fahrer ergab 2,21 Promille. Der Mann wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.