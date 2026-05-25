Einen schnellen Ermittlungserfolg kann die Haßlocher Polizei vermelden. Ihrer Mitteilung zufolge hat ein 39 Jahre alter Haßlocher am Freitag gemeldet, dass ein E-Bike gestohlen worden sei. Das Rad war in der Straße Zum Hofstück abgestellt gewesen. Über eine App auf seinem Handy konnte der Mann sein Fahrrad in der Rotkreuzstraße in Haßloch orten. Eine Polizeistreife fuhr zur genannten Adresse und konnte dort gemeinsam das E-Bike in einem Schuppen finden. Durch die Befragung von Zeuginnen ergaben sich Hinweise auf einen 61-jährigen Mann aus Haßloch als mutmaßlichen Täter. Die Zeuginnen hatten beobachtet, wie das E-Bike im Schuppen abgestellt worden war. Weitere Befragungen ergaben zudem, dass eine auf die Beschreibung passende Person bereits zuvor im Bereich des späteren Tatorts auffällig nach abgestellten Fahrrädern geschaut haben soll. Der Beschuldigte wurde laut Polizei erkennungsdienstlich behandelt und dann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.