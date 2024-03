„Mit erfahrenen und kommunalpolitischen Neulingen bewirbt sich die FWG Duttweiler um die neun Mandate im Ortsbeirat“, kommentiert Udo Scheid, der Vorsitzende der FWG Duttweiler das Ergebnis der Listenaufstellung. Er selbst steht an der Spitze für die Wahl des Ortsbeirats am 9. Juni. Auf den Plätzen zwei und drei folgen den Angaben zufolge Sylvia Ey und Sonja Jakobi. Scheid kündigte an, dass sich die Kandidatinnen und Kandidaten mit dem Format „After-Work-Schobbe“ bei den Bürgern vorstellen und für sich werben werden.