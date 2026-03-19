Ein 50-jähriger Mann aus Ludwigshafen hat am Donnerstagvormittag in Neustadt an der Weinstraße unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug gesteuert. Laut Polizei ergab eine Kontrolle um 11 Uhr in der Ludwigstraße Hinweise auf den Konsum von Amphetamin und THC. Zudem fiel den Beamten starker Atemalkoholgeruch auf. Ein erster Test zeigte 0,69 Promille. Die Polizei übergab den Fahrzeugschlüssel an einen Mitfahrer und entnahm dem Fahrer eine Blutprobe. Gegen den Mann laufen nun Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Auch die Fahrerlaubnisbehörde wird informiert.