Bei den Gau-Mannschaftsmeisterschaften in Edenkoben belohnten sich die Mädchen der TSG Haßloch nach überzeugenden Leistungen in allen besetzten Wettkampfklassen mit Goldmedaillen.

In der Altersklasse 8 holten sich die Nachwuchsturnerinnen aus Haßloch den Sieg mit 157,70 Punkten vor ihrem harten Konkurrenten aus Neuburg (154,20). Die Mannschaft, bestehend aus Isabelle Aiguier, Malea Kaufmann, Mila Kästel, Milana Nedilko und Luisa Wirschke glänzte am Stufenbarren und turnte sich letztlich mit drei Punkten Vorsprung an die Spitze. Malea Kaufmann erzielte die Tagesbestwertung mit 52,25 Punkten. Für die erst siebenjährige Isabelle Aiguier und Mila Kästel war dies der erste Wettkampf, indem sie ihre neue Übung dieser Altersklasse zeigten.

Im Wettkampf der Altersklasse 9 sicherten sich Frieda Baßler, Carla Kästel, Marie Postel, Emilia Sohler und Clara Töbich von der TSG Haßloch ebenfalls die Goldmedaille mit 175,00 Punkten. Erstmals die 60-Punkte-Grenze knackte Marie Postel (61,30) und war damit beste Punktesammlerin.

Acht Punkte Vorsprung

Im Wettkampf des „Code de Pointages“ mit den offiziellen, internationalen Wertungsvorschriften im Kunstturnen erreichten die Mädchen der TSG Haßloch mit 112,25 Punkten und über acht Punkten Vorsprung auf den TV 03 Wörth mit 103,85 Punkte den Sieg und den Gautitel. Bemerkenswert, dass das Haßlocher Team aus nur zehn- und elfjährigen Turnerinnen bestand, während bei Wörth die jüngste Turnerin 16 Jahre alt war. Auch musste das TSG-Team ohne Streichwert turnen, da zwei Mädchen aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen waren. Während Sprung und Stufenbarren knapp verloren gingen, dominierte der TSG-Nachwuchs am Schwebebalken und im Bodenturnen. Beste Turnerin des Tages war hier Elisa Schlegel mit 40,05 Punkten, gefolgt von ihrer Vereinskameradin Elisa Baumgärtner (38,10). Alle drei TSG-Mannschaften haben sich für die Pfalzmeisterschaften im Oktober qualifiziert.