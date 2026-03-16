Mit einem Frühlingsfest feiert die Ponyfarm und das Gestüt „Die Pfalz“ in Haßloch am Samstag, 21. März, ein Doppeljubiläum. Anlass sind der 95. Geburtstag von Gründer Ulrich Tettenborn sowie der 55. Geburtstag von Betriebsleiter Frank Tettenborn. Das teilte die Ponyfarm mit.

Das Fest beginnt um 11 Uhr auf dem Gelände in der Straße An der Ponyfarm. Um 12 Uhr zeigen Reitschulkinder ihr Können bei einer Vorführung, zu der auch Weggefährten von Ulrich Tettenborn sowie Vertreter der Gemeinde erwartet werden. Eine weitere Reitvorführung ist für 16 Uhr geplant.

Daneben sind verschiedene Angebote für Familien vorgesehen, darunter Ponyreiten, ein Hof-Quiz mit der Chance auf Reiterferien sowie Mitmachaktionen für Kinder.