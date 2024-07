Im Alter von 92 Jahren ist der Mußbacher Karl Adams gestorben. Er hat in seinem Heimatort entscheidend die Entwicklung des Herrenhofs und des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) geprägt.

Der gebürtige Rheinländer Karl Adams kam mit 33 Jahren nach Neustadt, wurde Kreisberater für Weinbau. Am heutigen Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) leitete Adams ab zwei Jahre später die Abteilung Weinbau. 1975 stieg er zum Leiter der Staatlichen Lehr- und Forschungsanstalt auf. Diese gibt es so inzwischen nicht mehr gibt, sondern heißt seit 2003 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR). Wer heute ans DLR und den Weincampus denkt, verbindet die Institution zwangsläufig mit Mußbach, wo sich das Gelände am Ortsrand in den Weinbergen befindet. Daran hatte Adams großen Anteil, denn er verfolgte in den 1970er-Jahren hartnäckig den Umzug des DLR-Standorts von der Innenstadt nach Mußbach – einschließlich des Neubaus.

Adams leitete die Staatliche Lehr- und Forschungsanstalt bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1994. Er erwarb sich in all den Jahren „herausragende Verdienste um die Weinbaupraxis und die Weinbauwissenschaft“, heißt es in einer offiziellen Würdigung des Landes. Ganz wichtig war ihm die Verbesserung der Ausbildung künftiger Betriebsleiter. Daher siedelte er die Berufsbildenden Schulen für Landwirtschaft, Weinbau, Gartenbau und Hauswirtschaft der Vorder- und Südpfalz auf dem Campus in Mußbach an. Eine Vielzahl von Veröffentlichungen und Vorträgen im In- und Ausland unterstreichen sein Engagement.

Seine Begeisterung für Weinkultur und Weingeschichte beschränkte sich aber nicht auf den Beruf. Adams hatte entscheidenden Anteil daran, dass der Herrenhof in Mußbach als historisches Denkmal und Erbe des Johanniterordens erhalten werden konnte. Im Herrenhof wurde sogar ein Weinbaumuseum eingerichtet, in dem Adams Führungen anbot. Er war zudem Mitglied im Vorstand und im Kuratorium der Fördergemeinschaft Herrenhof Mußbach.

2009 wurde Adams mit dem Landesverdienstorden ausgezeichnet. Zudem veröffentlichte er Broschüren und Aufsätze zur Geschichte seines Wohnortes. Die Beerdigung ist am Freitag um 14 Uhr auf dem Friedhof in Mußbach.