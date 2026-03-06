„Die Kirche im Dorf lassen“ – so lautet der Titel einer Informationsveranstaltung, zu der die Initiative Pro Presbyterium einlädt. Anlass ist die geplante Kirchenreform.

„Unsere Kirchengemeinden müssen selbstständig bleiben“, fordern die Veranstalter in einer Mitteilung. Presbyterinnen und Presbyter aus verschiedenen pfälzischen Kirchengemeinden wollen bei einer „kritischen“ Informationsveranstaltung in der Haßlocher Pauluskirche die möglichen Auswirkungen der geplanten Verfassungsänderungen auf protestantische Gemeinden sowohl in Dörfern als auch in Städten beleuchten und mit dem Publikum diskutieren. Die Moderation übernimmt Pfarrer Armin Schöps.

Pfalzweite Initiative

Angestoßen wurde die Informationsveranstaltung von Pfarrer Friedrich Schmidt-Roscher sowie den beiden Haßlocher Presbyterinnen Ellen Löwer und Sigrid Raquet. Sie gehören zur Initiative Pro Presbyterium, in der sich nach eigenen Angaben zahlreiche haupt- und ehrenamtlich Engagierte aus Kirchengemeinden der Pfalz zusammengeschlossen haben. Die Initiative stehe der geplanten Verfassungsänderung „wegen der absehbaren negativen Auswirkungen “ kritisch gegenüber.

Ausgangspunkt der Debatte ist ein Verfassungsentwurf, den die Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz im November 2025 auf den Weg gebracht hat. Im Laufe dieses Jahres sind alle Presbyterien und Bezirkssynoden der Landeskirche aufgefordert, Stellungnahmen zu dem Entwurf sowie zu mehreren begleitenden Kirchengesetzen abzugeben.

Neuordnung in Großdekanate

Nach Angaben der Initiative sieht der Entwurf unter anderem vor, den einzelnen protestantischen Kirchengemeinden künftig den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu entziehen und die Entscheidungsbefugnisse der Presbyterien deutlich zu reduzieren. Außerdem soll der Gebäude- und Grundbesitz – etwa Kirchen, Gemeindehäuser und Pfarrhäuser sowie finanzielle Rücklagen – von den örtlichen Gemeinden auf vier neu zu bildende Großdekanate übergehen, die aus der Zusammenlegung der bisherigen 15 Dekanate entstehen würden.

Zudem ist vorgesehen, dass Pfarrerinnen und Pfarrer künftig in sogenannten „Regioteams“ arbeiten und nicht mehr wie bisher fest einer einzelnen Gemeinde zugeordnet sowie Mitglied des jeweiligen Presbyteriums sind.

Termin

Der Informationsabend findet am Donnerstag, 12. März, 19 bis 21 Uhr, in der Pauluskirche in Haßloch statt. Parkmöglichkeiten bestehen im Hof der Kirche.