Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Konzert von wenig mehr als einer Stunde – genau die richtige Dauer an einem heißen Spätnachmittag, und alles drin, was man sich wünscht, vom frühesten Barock bis zur spätesten Romantik, das bot das Gastspiel des Baritons Konstantin Paganetti und des Tastenkünstlers Bernd Kämpf an Orgel und Cembalo am Samstag in der Pauluskirche in Hambach.

Die beiden Neuwieder harmonierten bei ihrem überwiegend kirchenmusikalisches Programm wie aus einem Guss – was kein so großes Wunder ist, sind sie doch Vater und