Sich einmal pro Woche kostenlos und schnell testen lassen: Das soll ab Montag für alle Rheinland-Pfälzer möglich sein. In Neustadt ist man dafür gerüstet. Doch würde der Oberbürgermeister gerne noch einen Schritt weiter gehen.

Wer sich bislang über einen Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen wollte, konnte dies im Testcenter in der Speyerdorfer Straße tun, wo Mitarbeiter des Marienhaus Klinikums Hetzelstift gemeinsam mit dem Neustadter Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) unter einem Dach wirkten. Schnelltests sind dort auch künftig möglich. Doch ändert sich ab Montag so einiges.

Die Teststrategie des Landes sieht vor, dass sich jeder Rheinland-Pfälzer einmal pro Woche per Schnelltest auf das Virus untersuchen lassen kann, ohne etwas dafür zu bezahlen. Sprach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Ende Februar noch von einem Start neuer Schnelltestzentren am 1. März, wurde dieser kurz darauf auf den 8. März verschoben. In Neustadt war man derweil schon einen Schritt weiter.

Früherer Start nicht möglich

Schnell war klar, dass das DRK von der Speyerdorfer Straße in den Klemmhof ziehen und dort das neue Schnelltestzentrum betreiben wird, während das Hetzelstift-Personal im ehemaligen Aldi-Markt bleibt und dort seine Kapazitäten ausbaut. Sowohl Schnelltestzentrumsleiter André Willrich vom DRK als auch Oberbürgermeister Marc Weigel sagten vergangene Woche, dass man im Klemmhof auch schon früher starten könne. Das habe Weigel auch gegenüber dem Land so kommuniziert. Doch habe das Land einen früheren Start aus Kostengründen abgelehnt und darum gebeten, die Bund-Länder-Beschlüsse diese Woche abzuwarten, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Die Stadt nutzte die Zeit, um unter anderem den Bodenbelag in den Klemmhof-Testräumen auszutauschen und am Telefon- und Internetanschluss zu arbeiten.

Mit der Entscheidung, ein zweites Testzentrum in der Innenstadt zu platzieren, wollte die Stadt auch die Voraussetzung dafür schaffen, Handel, Gastronomie und Kulturangebote wieder öffnen zu können. Denn dem OB fehlt nach eigenen Angaben eine klare Aussage des Landes dazu, „wie Testen und Öffnen verzahnt werden sollen“. Eine Schnellteststrategie könne helfen: Läden, Restaurants und Kulturstätten dürften wieder öffnen und bei Vorlage eines negativen Corona-Tests betreten werden. Die Stadt wäre dahingehend gerne als Pilotkommune vorangegangen. Doch in Gesprächen mit dem Land „gewannen wir den Eindruck, dass ein landeseinheitliches Vorgehen angestrebt wird und mögliche Lockerungen oder Anpassungen unter Berücksichtigung der Landesinzidenz erfolgen sollen“, so der OB. Dennoch bleibe die Stadt mit dem Land im Gespräch.

Ab Montag „Testen für alle“

Im Klemmhof wird es am morgigen Sonntag einen Schnelltest-Probelauf geben. Das DRK wird – wie bislang in der Speyerdorfer Straße – Besuchern von Pflegeheimen zwischen 8 und 14 Uhr Abstriche entnehmen, bevor es dann ab Montag „Testen für alle“ heißt. Ein Termin muss nicht vereinbart werden. Jeder Getestete erhält eine Bescheinigung über sein Ergebnis. Ist es positiv, wird im Testzentrum ein PCR-Test vorgenommen und das Gesundheitsamt informiert. In dem Fall ist häusliche Quarantäne angesagt.

Testen für alle bedeutet auch, dass Apotheken und Arztpraxen kostenlose Tests anbieten. Eine Übersicht ist unter dem Link https://bit.ly/38bZlph zu finden.

Grundschulen bieten sich an

Auch an anderer Stelle wird das Angebot ausgeweitet. Konnten sich bislang nur Lehrpersonal und Mitarbeiter in der Kinderbetreuung beliebig oft testen lassen, will das Land dies ab Anfang April auch für Schüler ermöglichen. OB Weigel hat sich darüber mit Neustadter Grundschulleitern ausgetauscht, ob in deren Einrichtungen nicht auch schon ein früherer Test-Start möglich sei. Auf Nachfrage berichtet die Verwaltung, dass die Schulleitungen positiv darauf reagiert hätten. Zudem böten sich vier Grundschulen gerne als „Testschulen“ an. „Bevor mit dem Land darüber gesprochen wird, sind wir mit dem Gesundheitsamt und den beiden Testzentren im Gespräch, wie die Testung von Schülern und Schülerinnen erfolgen kann“, so die Stadt. Es könnten sowohl Lehrkräfte geschult werden als auch mobile Testteams in den Schulen tätig sein.

Auch das vom Hetzelstift betriebene Testcenter im ehemaligen Aldi-Gebäude ist bereit für die kostenlosen Antigen-Schnelltests. Anders als bei PCR-Tests, ist eine Anmeldung dafür nicht nötig, teilt das Hetzelstift mit.

Öffnungszeiten

Schnelltestzentrum Klemmhof, Eingang Badstubengasse 8: montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 8 bis 14 Uhr; Telefon 06321/855-1980, E-Mail info@drk-neustadt.de