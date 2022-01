Mode und kochen: Wie sich das auf kreative Weise verbinden lässt, zeigt die Designerin Julied Estelle Frey mit ihrem modeillustrierten Rezeptebuch. Was es damit auf sich hat und und wo das Buch der Neustadterin ab jetzt zu finden ist.

Im ersten Moment scheinen Modewelt und Kochrezepte nicht viel miteinander zu tun zu haben. Julied Estelle Frey hat sie dennoch miteinander verknüpft – in Form ihres modeillustrierten Kochbuchs „Prepare it to wear it“. Übersetzt heißt das so viel wie: „Bereite es vor, um es anzuziehen“. Das ist aber nicht ganz wörtlich zu verstehen. Frey geht es vielmehr darum, zu zeigen, dass kreative Einfälle überall kommen können– auch beim Kochen. „Die Idee ist eher aus der Verzweiflung heraus entstanden, weil mir durch die ganzen abgesagten Events einfach die Inspiration gefehlt hat. Dann habe ich angefangen, mir die Inspiration für Mode aus meinen gekochten Gerichten zu holen“, erzählt Julied Frey.

Die Designerin ist eigentlich spezialisiert auf Mode für Hochzeiten und den roten Teppich. „Durch Corona war ich dann aber viel zu Hause und habe unter anderem angefangen, viel selbst zu kochen.“ Die Fotos ihrer Gerichte hat sie anschließend im Internet hochgeladen und festgestellt, dass viele Interesse an den Rezepten gezeigt haben. „Ich war überrascht, dass die meisten gar keinen Bezug zum Kochen haben. Die waren ganz begeistert, was es für eine Auswahl gibt“, erzählt Frey. So ist am Ende „Prepare it to wear it“ entstanden, das neben den Modeillustrationen jeweils das passende gesunde Gericht mit Rezept abbildet, welches sie zur Zeichnung inspiriert hat.

Guter Zuspruch in Neustadt

Frey lebt zwar mittlerweile in München, ist aber in Neustadt aufgewachsen und immer noch sehr heimatverbunden. Aus diesem Grund freut sie sich besonders, dass die deutsche Version ihres Kochbuchs, das im Dezember erschienen ist, nun ab dieser Woche auch in einigen ausgewählten Boutiquen und Buchhandlungen in Neustadt zu bekommen sein wird, unter anderem bei Quodlibet, Cotto und der Modeboutique La Laine. Die Galerie am Bach und das Buschwerk führen das Buch zusätzlich in der englischen Version. Beide Ausgaben wurden in Neustadt bei Nino Druck handgefertigt. „Der Ankauf der Bücher war viel besser als in München, das hat mich sehr überrascht“, berichtet Frey. Sie führt das unter anderem darauf zurück, dass es in Neustadt eine andere Zielgruppe gebe.

Außerdem könnte natürlich auch ein Heimvorteil mit im Spiel sein: „Als ich durch die Läden gegangen bin, waren da teilweise Leute, die kannte ich noch von vor zehn Jahren“, berichtet Frey. Nun hofft sie, dass das Buch auch bei den Kunden gut ankommt. „Prepare it to wear it“ ist nämlich ihr erster Schritt in die Selbstständigkeit und soll den Grundstein legen für ihren Traum, einmal ein eigenes Modelabel zu gründen.