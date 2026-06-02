Im Obergeschoss einer Doppelhaushälfte im Buchenweg in Niederkirchen ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Ursache des Dachstuhlbrands war nach Angaben von Feuerwehr und Polizei ein Blitzeinschlag. Wie Augenzeugen berichten, habe es einen lauten Knall am Gebäude gegeben, wenige Sekunden später habe das Dachgeschoss in Flammen gestanden. Die Feuerwehr wurde um 16.32 Uhr alarmiert. Die Kräfte aus Niederkirchen waren rasch vor Ort und wurden von den Feuerwehren aus Deidesheim, Meckenheim und Haßloch unterstützt. Unter der Einsatzleitung von Wehrleiter Holger Ferentz verhinderten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen und des Rauchs auf die benachbarte Haushälfte. Mit mehreren B-Rohren sowie zwei Drehleitern aus Deidesheim und Haßloch wurde der Brand von mehreren Seiten bekämpft. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner befanden sich im Urlaub. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden im oberen fünfstelligen Bereich. Insgesamt waren 45 Feuerwehrleute mit zehn Fahrzeugen im Einsatz. Auch Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren vor Ort.