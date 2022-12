Drei Stationen für Corona-Tests betreibt die Teststelle Vorderpfalz. Die Standorte in Landau und Speyer würden noch gut frequentiert, so Betreiber Frank Riffelmacher. Weniger gut sei die Nachfrage bei der Neustadter Drive-in-Teststelle am Kino Cineplex mit 50 bis 70 Menschen pro Tag, meist Personal oder Besucher von Krankenhäusern und Pflegeheimen, für die der Test kostenlos sei, ebenso wie zum Beispiel für pflegende Angehörige. Riffelmacher kündigt an, die Neustadter Teststelle deshalb etwas zu verkleinern und vom Cineplex auf den Parkplatz des früheren Hela-Baumarkt in der Chemnitzer Straße 40 umzuziehen. Gestartet werde am Freitag, 16. Dezember. Ab dann sei täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Angeboten würden weiterhin PoC sowie PCR-Testungen.