Da kaum noch Coronatests nachgefragt sind, schließt die Gemeinde Maikammer die Teststation in der Kalmithalle zum 1. April, teilt Bürgermeister Karl Schäfer mit. Auch die Diagnosestation der Stadt Landau und des Landkreises Südliche Weinstraße in der Arzheimer Straße in Landau hat nur noch am Donnerstag geöffnet. Hintergrund ist, dass in der Diagnosestation zuletzt nur sehr wenige Testungen vorgenommen werden mussten, informieren die Stadtverwaltung Landau und der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße. In der gemeinsamen Diagnosestation haben ehrenamtliche Kräfte des Deutschen Roten Kreuzes seit Pandemiebeginn PCR-Tests durchgeführt. Die Diagnosestation hatte dabei stets den „Spezialauftrag“, für Stadt und Landkreis insbesondere enge Kontaktpersonen von Corona-Positiven zu testen.