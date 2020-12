Ein über 40-Jähriger aus Haßloch und ein über 70-Jähriger aus Neustadt sind seit Mittwoch im Zusammenhang mit Corona gestorben. Wie die Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Donnerstagabend mitteilte, erhöht sich damit die Anzahl der Todesfälle auf 33 Menschen im Kreis und fünf in Neustadt. An Neu-Infektionen seit Mittwoch meldet sie 18 im Kreis Bad Dürkheim und 17 in Neustadt. Betroffen ist auch die Siebenpfeiffer-Realschule plus in Haßloch, wo ein Schüler positiv getestet wurde. Im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau sind seit Mittwoch 59 weitere Corona-Fälle gezählt worden.

Kontrolle der Bundespolizei

Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitgeteilt hat, hatte es am Montag eine Masken-Schwerpunktkontrolle gegeben, unter anderem in den Bahnhöfen und auf der Strecke der S-Bahn Rhein-Neckar, wozu auch Neustadt gehört. 120 Reisende mussten laut Bundespolizei über das korrekte Tragen des Mund-Nasen-Schutze belehrt werden, fünfmal wurde ein Verfahren eingeleitet, weil die Maske fehlte. Insgesamt aber hielten sich die Reisenden an die Regeln.

