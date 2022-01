In Maikammer organisiert der CDU-Ortsverband am Samstag, 8. Januar, ab 9 Uhr eine Christbaumsammlung zugunsten der Tafel Edenkoben. „Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger, die Bäume an die Straße zu stellen und Spenden gut sichtbar anzubringen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Alternativ könne auch ein Betrag direkt an den Verein Tafel Edenkoben überwiesen werden. Konto: Tafel Edenkoben e.V., Sparkasse Südpfalz, Iban: DE 27 548 500 10 1700 1621 32, Betreff: Christbaum. Bei Angabe der kompletten Adresse können Spendenbescheinigungen ausgestellt werden. Die Tafel sei auf Unterstützung angewiesen, weil die Pandemie und steigende Kosten die Not vieler Bürger verschlimmere, heißt es weiter in der Mitteilung. Zudem habe es einen Einbruch gegeben.