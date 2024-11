Einstimmig ist Sylvia Geppert in der Mitgliederversammlung des CDU-Stadtbezirksverbands Neustadt-Kernstadt als Vorsitzende wiedergewählt worden. Als Stellvertreter wurden laut einer Mitteilung der CDU Thomas Hocker und Jörg Schönfelder im Amt bestätigt beziehungsweise neu gewählt. In ihrem Rechenschaftsbericht betonte Geppert, die auch Kreisvorsitzende der Frauen Union im Kreisverband Neustadt ist, dass es gelungen sei, „sich organisatorisch neu aufzustellen und die CDU in der Kernstadt wieder sichtbar, spürbar und leistungsstark zu entwickeln“. Es sei wichtig, sich im Stadtrat offensiv für die Interessen und Belange der Bürger der Kernstadt einzusetzen. Dort ist die Kernstadt-CDU mit Norbert Schied, dem Vorsitzenden des Innenstadtbeirats, vertreten.