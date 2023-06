Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Neustadt wäre zwar bereit, doch hat das Land Rheinland-Pfalz vorerst anders entschieden. Dafür kommt am Freitag wieder ein Impfbus, dieses Mal ans Stadionbad.

Mehr Booster-Impfungen lautet das Ziel der rheinland-pfälzischen Landesregierung. In der neuen Corona-Verordnung, die am Montag in Kraft treten wird, ist aber nicht vorgesehen, jene Landesimpfzentren,