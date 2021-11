Die Themen Verkehrswende und Elektromobilität sind in aller Munde. Jetzt soll in einem Kurs der Volkshochschule (VHS) aufgezeigt werden, welche Möglichkeiten es dabei so alles gibt. Am Dienstag soll es losgehen – wenn sich noch ein paar Neugierige anmelden.

Der Lachen-Speyerdorfer Michael Bub will Neustadter auf neue „Wege zur klimafreundlichen Mobilität“ einstimmen. Der 66-Jährige hat extra ein Seminar der Landes-VHS besucht und will ab Dienstag an vier Terminen sein Wissen weitergeben. Bisher hätten sich aber erst drei Neugierige angemeldet, so Bub. Fünf Anmeldungen seien nötig, maximal 15 Teilnehmer seien möglich. Er hofft, dass sich noch ein paar Teilnehmer melden, „denn das Thema ist hoch aktuell“. Sollte es doch nicht klappen, „bieten wir den Kurs auf alle Fälle im Frühjahr an“.

Am Ende gibt’s ein Zertifikat

Am ersten Abend soll es Bub zufolge vor allem um die Frage gehen, wie sozial- und umweltgerechte Mobilität funktionieren können und welche Rolle dabei Carsharing-Modelle mit E-Autos spielen können. „Denkbar ist, dass sich mehrere Familien gemeinsam ein Auto anschaffen. Die Nutzung kann man über Apps und Absprachen regeln“, so Bub. Er habe schon mit Mobility on Demand (MoD) gesprochen, die bereit seien, ihre E-Auto-Flotte in ein solches Sharingmodell zu integrieren. „Das kann in Orten wie Duttweiler, Geinsheim oder Esthal gut funktionieren“, mein Bub. Man könne solche Angebote auch mit kleinen Dienstleistungen wie einer Paketübergabe kombinieren. Es gebe da ganz viele mögliche Modelle, so Bub.

Am zweiten Abend des Seminars soll es vor allem um die Technik gehen. „Die Kursteilnehmer sollen dabei viele Fragen stellen.“ Am dritten Tag wird der Referent Genossenschaftsmodelle wie Solawi vorstellen, die Vorbilder für den gemeinsamen Kauf und Betrieb von E-Autos sein könnten. Für ihn seien solche Modelle sehr interessant: „Es ist ja schon ein Unterschied, ob ich für ein Auto 30.000 Euro investiere oder nur 5000.“ Ein ähnliches Konzept gebe es bei MoD auch schon mit drei Personen. „Deren Fahrzeuge sind Bestandteil der MoD-Flotte, aber diese drei haben immer ein Vorgriffsrecht auf ihr Fahrzeug.“ Beim Abschlusstermin können die Teilnehmer dann ein E-Carsharing-Zertifikat erwerben.

Info

Anmeldungen unter Telefon 06321 855-1564 oder www.vhs.neustadt.eu.