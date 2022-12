Warum es an der Jugendherberge nun einen neuen Carsharing-Stellplatz gibt.

Neustadt hat nun neun Carsharing-Stationen des Anbieters Stadtmobil Rhein-Neckar. Am Donnerstagnachmittag ist der neue Stellplatz an der Jugendherberge eingeweiht worden. Deren Leiter Christian Stöckl-Garcia hat einen der Parkplätze an der Jugendherberge dauerhaft für den Carsharing-Wagen reserviert. „Das war eine bewusste Entscheidung. Ich will Carsharing unterstützen, denn ich bin von Nachbarn angesprochen worden, außerdem haben auch unsere Gäste Interesse an einem zusätzlichen Angebot für Unternehmungen“, so Stöckl-Garcia. Er war beim Eröffnungstermin rundum zufrieden und freut sich auf „den Vorteil für alle“.

Stadt sucht weitere Interessenten

Von Stadtmobil-Mitarbeiter Dieter Netter, Umweltdezernentin Waltraud Blarr und der städtischen Verkehrsplanerin Christine Locher bekam Stöckl-Garcia für sein Engagement sehr viel Lob. Carsharing sei „eine gute Chance, um die Verkehrswende voranzubringen“, sagte Blarr. Christine Locher bekräftigte dies und betonte außerdem, dass die Stadt sich noch mehr Engagierte wie Stöckl-Garcia wünsche, „die vorangehen und sagen, wir machen das“. Carsharing helfe, die Anzahl an Autos im öffentlichen Raum zu reduzieren und leiste einen Beitrag für den Klimaschutz. Sie wolle daher weitere Stationen etablieren, sagte Locher. „Wir möchten es auf jeden Fall in der Kernstadt ausbauen, nach Möglichkeit auch in den Weindörfern“, so Locher. Bürger, die Interesse an Carsharing hätten, könnten sich gerne per E-Mail an verkehrsplanung@neustadt.eu melden.

Denn Carsharing-Stationen lohnen sich laut Netter für Stadtmobil nur, wenn es ausreichend Nutzer gibt. Daran sei das Angebot bisher in den Weindörfern gescheitert. Ergebe sich aber eine Nachfrage, sei Stadtmobil bereit, weitere Stationen zu etablieren, so Netter. Ihm zufolge hat Stadtmobil 204 Kunden in Neustadt, die auf elf Fahrzeuge an neun Stationen zurückgreifen können. In der gesamten Rhein-Neckar-Region hat das Unternehmen 15.000 Kunden. „Seit Jahresbeginn haben wir in Neustadt einen Kundenzuwachs von neun Prozent“, sagte Netter. Wer Carsharing nutzen wolle, müsse sich bei Stadtmobil anmelden und könne bei der Tourist-Information den Vertrag abschließen.

Info

Carsharing-Stellplätze: Hauptbahnhof, Bahnhof Böbig, Brunnen-/Ecke Rittergartenstraße, Festplatzstraße 6, Hans-Geiger-Straße 29 (Jugendherberge), Hetzelstraße 1, Laustergasse/Ecke Kellereistraße, Maconring 80-84, Moltkestraße. Weitere Informationen unter www.stadtmobil.de und www.neustadt.eu.