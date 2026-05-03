Im Friedrich-Ebert-Park in Haßloch soll eine Calisthenics-Anlage errichtet werden. Rund 45.000 Euro kann sie kosten.

Fünfzig Prozent der Kosten für das frei zugängliche Sport- und Bewegungsangebot sollen laut Verwaltung durch eine Landesförderung finanziert werden.

Calisthenics-Anlagen bieten ein Training mit dem eigenen Körpergewicht. Die kostenfreie Nutzung der Anlagen im öffentlichen Raum spreche „insbesondere Jugendliche sowie sportlich aktive Bürgerinnen und Bürger“ an, so die Verwaltung.

Im aktuellen Haushalt sind 25.000 Euro veranschlagt. Die Gemeindeverwaltung rechnet, nachdem mittlerweile entsprechende Angebote eingeholt worden seien, mit Gesamtkosten von rund 45.000 Euro. Etwa 20.000 soll das Calisthenics-Gerät „Allrounder“ kosten, 25.000 Euro sind für Erd- und vorbereitende Arbeiten einschließlich Fallschutz in Form von Hackschnitzeln auf dem Boden durch einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb veranschlagt.

Der Sport- und Kulturausschuss hat der Errichtung der Anlage einstimmig zugestimmt. Allerdings vorbehaltlich einer Zusage, dass auch Geld aus dem Förderprogramms „Land in Bewegung“ fließt. Die Förderung kann im Höchstfall 22.500 Euro betragen, das ist die Hälfte der zuwendungsfähigen Kosten.

Ursprünglich sollte der Förderantrag bis Ende April gestellt sein. Angesichts der knappen Frist nach der Beschlussfassung hat die Verwaltung mitgeteilt, dass die ursprüngliche Frist zur Antragsstellung zwischenzeitlich verlängert worden sei. Förderanträge können nun bis zum 30. Juni im Rahmen des mittlerweile als „Kleines Sportstättenförderprogramm“ fortgeführten Programms eingereicht werden.

Bis wann eine Entscheidung über den Förderantrag erfolge, könne derzeit nicht gesagt werden. Die Bearbeitung liege bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), verbindliche Fristen gebe es hierfür nicht. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn werde beantragt.