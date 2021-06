„Es ist jeden Tag anders“: Jürgen Heil, Betriebsleiter der Palatinabus GmbH am Standort Edenkoben, von wo aus auch der Linienverkehr samt Schülern in Richtung Neustadt startet, war am Mittwoch einigermaßen frustriert. Hatte er zuerst gedacht, dass der Betriebshof Edenkoben diesmal nicht vom Busfahrerstreik betroffen ist, weil die Busse normal ausfahren konnten, war am Landauer Hauptbahnhof Schluss. Dort habe die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Busse bis um 10 Uhr an der Weiterfahrt gehindert, so Heil. Nach seiner Beobachtung haben sich mittlerweile vor allem die Schuleltern daran gewöhnt und setzten gleich aufs Auto, was wiederum vor etlichen Schulen zu Verkehrsproblemen führe.

Wie es weitergeht, dazu wagt Heil keine Prognose. „Wir wissen nicht, wie es am Donnerstagmorgen aussieht.“ Auf der sicheren Seite sei, wer mit Fahrtausfällen, Verspätungen und Behinderungen rechne. Wie lange der Streik noch andauere, hänge von den Tarifpartnern ab. Verdi wolle solange streiken, bis eine Einigung erzielt sei, eventuell bis zum Beginn der Sommerferien am 19. Juli.

Die Palatinabus GmbH informiert jeden Tag so früh wie möglich auf ihrer Homepage über den aktuellen Stand.