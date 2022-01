Seit Mittwochabend streiken bei privaten Unternehmen beschäftigte Busfahrer. Davon betroffene ist auch die Palatina Bus GmbH. Wie Jürgen Heil, Betriebsleiter am Standort Edenkoben, informierte, erwartet das Unternehmen für Samstag und Sonntag keine Ausfälle im Gebiet Speyer–Landau–Neustadt. Auch am Montag – vielleicht sogar die ganze nächste Woche – müsste alles weitgehend normal laufen, könnte es nur vereinzelt zu Busausfällen kommen. Heil zufolge versuche das Unternehmen, streikende Fahrer zu ersetzen. Allerdings sei das nicht so einfach, da das Personal auch wegen Krankheit reduziert sei. Indes werde versucht, den Linienverkehr mit Schülern bestmöglich aufrechtzuerhalten.

Bei dem Streik geht es um einen Manteltarifvertrag für Busfahrer. Verhandlungen zwischen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und dem Arbeitgeberverband VAV sind am Mittwoch gescheitert, weshalb bis 6. Februar gestreikt werden soll.