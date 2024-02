Ein aggressiver Zugreisender hat am Donnerstag die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Neustadt auf den Plan gerufen. Nach Angaben der Beamten hatte ein Zugbegleiter um etwa 23 Uhr die Bundespolizei zur Unterstützung gerufen. Demnach hatte sich der Mann im Zug gegenüber anderen Reisenden aggressiv verhalten und sollte „von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden“, wie es heißt.

Die Polizisten warteten auf die Einfahrt des Zuges im Bahnhof und nahmen sich der Sache an. Auch bei der polizeilichen Kontrolle habe sich der Mann unkooperativ gezeigt und Widerstand geleistet. Entsprechend musste der 34-Jährige mittels Zwang aus dem Zug in die Dienststelle gebracht werden, so die Mitteilung der Beamten.

Neben Alkohol auch Amphetamin im Blut

Ein Atemalkoholtest zeigte, dass der Mann 2,5 Promille intus hatte. Die Untersuchung durch einen Arzt ergab zudem, dass der 34-Jährige außerdem Amphetamine zu sich genommen haben musste. Deshalb habe man den Mann nicht wieder entlassen können. Nachdem am Freitagmorgen die Orientierung des Mannes wiederhergestellt war, wurde er aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen den Mann läuft nun allerdings ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.