Sechs Brände musste die Neustadter Feuerwehr in der Nacht auf Montag bekämpfen. Besonders knifflig war der Einsatz ab etwa 2 Uhr in der Landauer Straße. Dort mussten wegen der starken Rauchentwicklung elf Personen, ein Hund und eine Katze aus einem Gebäude geholt werden. Der Brand war laut Polizei in einem Raum ausgebrochen, in dem Müll und Wertstoffe lagerten. Verletzt wurde niemand. Während des Einsatzes war die Landauer Straße gesperrt. 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. Los ging die Serie kurz nach 22 Uhr, als Rauch aus einer Tiefgarage in der Robert-Stolz-Straße drang – dort hatte sich Grünabfall auf einem Pkw-Anhänger entzündet. Es folgten zwei Flächenbrände und ein Gebüschbrand in Harthäuserweg und Winzinger Straße. Hinzu kam gegen 1.30 Uhr noch ein Kellerbrand in der Hohenzollernstraße. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Wehr keine Angaben zur jeweiligen Brandursache.